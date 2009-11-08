Vitaldent retiene 1.721 euros a una usuaria durante 8 meses por un tratamiento que nunca se completó
FACUA logra la devolución del dinero por la compañía, que rectificó el presupuesto al alza una vez iniciado el tratamiento y sin haber advertido previamente a la cliente de la posibilidad de tal imprevisto.
FACUA.org
España-08/11/2009
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FACUA Galicia ha conseguido que una socia recupere más de 1.700 euros que había pagado a Vitaldent por un tratamiento dental que nunca llegó a completarse. La clínica odontológica tarda así más de medio año, desde que la cliente solicitara l