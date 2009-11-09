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FACUA Baleares, presente en el Casal de los Consumidores, un espacio común para atender a la ciudadanía

Permitirá realizar acciones formativas y educativas en relación a los derechos de los consumidores.

FACUA.org
Baleares-09/11/2009
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FACUA Baleares es una de las cuatro asociaciones de consumidores que estará presente en el Casal de los Consumidores de las Islas Baleares, un espacio para atender a la ciudadanía ubicado en Palma.

Este centro, inaugurado el 5 de noviembre, se concibe como un lugar pró

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