FACUA Baleares, presente en el Casal de los Consumidores, un espacio común para atender a la ciudadanía
Permitirá realizar acciones formativas y educativas en relación a los derechos de los consumidores.
FACUA.org
Baleares-09/11/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Baleares es una de las cuatro asociaciones de consumidores que estará presente en el Casal de los Consumidores de las Islas Baleares, un espacio para atender a la ciudadanía ubicado en Palma.
Este centro, inaugurado el 5 de noviembre, se concibe como un lugar pró