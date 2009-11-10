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Francisco Sánchez Legrán, presidente de FACUA, ofrecerá una ponencia sobre la proyección latinoamericana de la organización

Participa en las Jornadas Internacionales sobre América Latina y Andalucía que se celebran en la Universidad de Sevilla.

FACUA.org
Andalucía-10/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción participa en las Jornadas Internacionales sobre Dimensiones civiles de las sociedades globalizadas: América Latina y Andalucía este miércoles 11 de noviembre en Sevilla.

En el marco de estas jornadas, Francisco Sán

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