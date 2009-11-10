FACUA Sevilla celebrará una conferencia sobre el etiquetado del pescado en el marco de la campaña del FROM
Tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.
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Sevilla-10/11/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA celebrará una charla informativa sobre el etiquetado del pescado en el marco de la campaña del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM),