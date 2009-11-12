FACUA recomienda a los afectados por el cambio de fecha del concierto de Muse que reclamen los gastos ocasionados
Los usuarios pueden exigir el coste de de la cancelación o modificación de los billetes de transporte.
FACUA.org
España-12/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios afectados por el cambio de fecha del concierto de la banda de rock alternativo Muse que reclamen a la promotora, Live Nation, el importe de los gastos que se deriven de dicha modificación.
La fecha del concierto, que iba a