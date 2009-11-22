FACUA informa
Boletín semanal número 56
22/11/2009
FACUA celebra la I Reunión de Presidentes de sus organizaciones territoriales
FACUA y el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros firman un convenio de colaboración
FACUA Sevilla recomienda verificar los datos de empadronamiento para no pagar de más con las nuevas tarifas de Emasesa
FACUA denuncia a las principales compañías de móviles por apropiarse del saldo de los usuarios de prepago si no realizan recargas
FACUA Andalucía valora en el Parlamento el Proyecto de Ley sobre la dignidad en el proceso de la muerte
Habrá que esperar hasta 2011 para que la banda ancha, de sólo un mega, sea servicio universal
"Los presupuestos ponen de manifiesto que las políticas de protección de los consumidores son prescindibles para la acción del Gobierno"
FACUA Andalucía expone en el Parlamento sus valoraciones sobre los presupuestos para 2010
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