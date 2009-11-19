FACUA Sevilla recomienda verificar los datos de empadronamiento para no pagar de más con las nuevas tarifas de Emasesa
La empresa pública aplicará desde enero un modelo tarifario pionero en España, al facturar en función del número de habitantes de cada inmueble.
FACUA.org
Sevilla-19/11/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA recomienda a los usuarios que verifiquen sus datos de empadronamiento para no pagar de más en la futura factura de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa). Las