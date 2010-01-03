FACUA informa
Boletín semanal número 62
03/01/2010
Recomendaciones para comprar juguetes con criterios racionales y educativos
FACUA recomienda a los consumidores que feliciten el nuevo año por Internet
FACUA Cataluña recomienda comprar juguetes con criterios racionales y educativos
Vital Dent garantiza la continuidad de los tratamientos o la devolución del dinero de los afectados por el cierre de Caravaca de la Cruz
9 de cada 10 pasajeros consideran que las aerolíneas elevan los precios anunciados durante el proceso de compra
FACUA Jaén demanda un control más rígido y contundente para las fiestas de fin de año
FACUA demanda mayores controles sobre las fiestas de fin de año
Recomendaciones para comprar los juguetes más adecuados para la salud visual de los niños
¿Conoces las características de la factura de la luz?
La mesa ciudadana para analizar la situación de Tussam celebra su primera reunión
FACUA analiza los cambios producidos en 2009 en tarifas reguladas por las administraciones públicas
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