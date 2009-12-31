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FACUA recomienda a los consumidores que feliciten el nuevo año por Internet

El correo electrónico, las redes sociales y la mensajería instantánea son alternativas gratuitas y más fiables que los mensajes de móvil y las llamadas.

FACUA.org
España-31/12/2009
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los consumidores buscar alternativas para felicitar el año y evitar el excesivo gasto que suponen los millones de llamadas telefónicas y mensajes de móvil que se efectúan en Nochevieja.

La asociacion señala

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