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Recomendaciones para comprar los juguetes más adecuados para la salud visual de los niños

FACUA Córdoba y el Colegio de Ópticos-Optometristas de la provincia facilitan las claves a los consumidores.

FACUA.org
Córdoba-29/12/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA y el Colegio de Ópticos-Optometristas de Córdoba recomiendan que los juguetes que se escojan para los niños sean los más adecuados para su salud visual. Para ello, es fundamental que los padr

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