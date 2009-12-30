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Vital Dent garantiza la continuidad de los tratamientos o la devolución del dinero de los afectados por el cierre de Caravaca de la Cruz

Tras la intervención de Consumur.

FACUA.org
Murcia-30/12/2009
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA- Consumidores en Acción, ha conseguido que Vital Dent garantice la continuidad de los tratamientos de los pacientes que se vieron afectados por el cierre de la clínica situada en Caravaca de la Cr

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