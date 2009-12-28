La mesa ciudadana para analizar la situación de Tussam celebra su primera reunión
La plataforma está compuesta por FACUA Sevilla, UCA/UCE, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad y las secciones sindicales en Tussam de CCOO, ASC, CGT y SITT.
FACUA.org
Sevilla-28/12/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La mesa ciudadana para analizar la situación de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) ha celebrado este lunes su primera reunión, en la que ha apostado por el transporte público gestionado por esta empresa y ha aprobado una serie de reivindicaciones con el objetivo de mejor