FACUA informa

Boletín semanal número 70
28/02/2010

FACUA pide la opinión de los consumidores sobre las medidas del Gobierno para regular los derechos de autores, editores y usuarios

Un error de facturación de Vodafone provoca el cobro masivo de llamadas incluidas en tarifas planas

FACUA Madrid celebra su Asamblea General de Socios

Un teleoperador de Tele2 facilita las claves para acceder a datos confidenciales de sus clientes

Las cinco nominadas a la peor práctica empresarial del año son...

Las nominadas a la peor empresa del año son Air Comet, Ryanair, Telefónica Movistar, Vodafone y Orange

Los consumidores podrán votar desde este martes a la peor empresa, el peor anuncio y la peor práctica empresarial del año

Tras la reclamación de FACUA, Endesa anula una factura de 3.600 euros que pretendía cobrar a un usuario de Huelva

FACUA Jaén y el Colegio Oficial de Dentistas de Jaén firman un convenio de colaboración

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos