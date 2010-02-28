FACUA informa
Boletín semanal número 70
28/02/2010
FACUA pide la opinión de los consumidores sobre las medidas del Gobierno para regular los derechos de autores, editores y usuarios
Un error de facturación de Vodafone provoca el cobro masivo de llamadas incluidas en tarifas planas
FACUA Madrid celebra su Asamblea General de Socios
Un teleoperador de Tele2 facilita las claves para acceder a datos confidenciales de sus clientes
Las cinco nominadas a la peor práctica empresarial del año son...
Las nominadas a la peor empresa del año son Air Comet, Ryanair, Telefónica Movistar, Vodafone y Orange
Los consumidores podrán votar desde este martes a la peor empresa, el peor anuncio y la peor práctica empresarial del año
Tras la reclamación de FACUA, Endesa anula una factura de 3.600 euros que pretendía cobrar a un usuario de Huelva
FACUA Jaén y el Colegio Oficial de Dentistas de Jaén firman un convenio de colaboración
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