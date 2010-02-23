Las nominadas a la peor empresa del año son Air Comet, Ryanair, Telefónica Movistar, Vodafone y Orange
Los consumidores podrán votar durante veintiún días, hasta el 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
FACUA.org
España-23/02/2010
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Las nominadas a la peor empresa del año son Air Comet, Ryanair, Telefónica Movistar, Vodafone y Orange. Este martes 23 de febrero se ha abierto el plazo para las votaciones, que se prolongará durante veintiún días hasta el 15 de marzo, Día Mundial de los