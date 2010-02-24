Las cinco nominadas a la peor práctica empresarial del año son...
Las cláusulas suelo de las hipotecas, el cobro por la atención de consultas y reclamaciones, los recargos de las aerolíneas, las irregularidades en las facturas eléctricas y el 'spam' telefónico.
FACUA.org
España-24/02/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las cláusulas suelo de las hipotecas, el cobro por la atención de consultas y reclamaciones, los recargos de las compañías aéreas, las irregularidades en las facturas eléctricas de comienzos de 2009 y el spam telefónico son las nominadas a l