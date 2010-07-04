FACUA informa

Boletín semanal número 88
04/07/2010

FACUA Córdoba atendió durante el primer semestre de 2010 un total de 603 consultas y reclamaciones

FACUA alerta del desconcierto entre los usuarios por la aplicación del nuevo IVA en facturas de suministros

El principal fraude en rebajas, falsear precios para hacer creer que los descuentos son mayores

FACUA Madrid pide a los trabajadores del metro que respeten el derecho de los usuarios a disponer de servicios mínimos

FACUA critica que el Gobierno da un golpe al poder adquisitivo de los ciudadanos en lugar de tomar medidas con los responsables de la crisis

FACUA Córdoba firma un convenio de colaboración con la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba

FACUA Sevilla y Aprocom firman un convenio de colaboración

FACUA y Mercadona firman un convenio de colaboración

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