FACUA informa
Boletín semanal número 88
04/07/2010
FACUA Córdoba atendió durante el primer semestre de 2010 un total de 603 consultas y reclamaciones
FACUA alerta del desconcierto entre los usuarios por la aplicación del nuevo IVA en facturas de suministros
El principal fraude en rebajas, falsear precios para hacer creer que los descuentos son mayores
FACUA Madrid pide a los trabajadores del metro que respeten el derecho de los usuarios a disponer de servicios mínimos
FACUA critica que el Gobierno da un golpe al poder adquisitivo de los ciudadanos en lugar de tomar medidas con los responsables de la crisis
FACUA Córdoba firma un convenio de colaboración con la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba
FACUA Sevilla y Aprocom firman un convenio de colaboración
FACUA y Mercadona firman un convenio de colaboración
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