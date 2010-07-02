FACUA Córdoba atendió durante el primer semestre de 2010 un total de 603 consultas y reclamaciones
Las telecomunicaciones continúan siendo el sector más reclamado, seguido de la electricidad y los sectores bancarios.
FACUA.org
Córdoba-02/07/2010
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La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Córdoba-FACUA atendió durante el primer semestre del 2010, un total de 603 consultas y reclamaciones.
Nuevamente el sector más reclamado ha sido el de las Telecomunicaciones con un 20,1%, seguido de