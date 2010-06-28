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FACUA Sevilla y Aprocom firman un convenio de colaboración

El objetivo principal es fomentar la información, formación, educación y protección de los consumidores y usuarios en lo relacionado con el comercio.

FACUA.org
Sevilla-28/06/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA y la Asociación Provincial de Comerciantes y Servicios de Sevilla-Aprocom han firmado un convenio de colaboración, con el objetivo principal de fomentar la información, formación, educación y

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