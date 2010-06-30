FACUA Madrid pide a los trabajadores del metro que respeten el derecho de los usuarios a disponer de servicios mínimos
La Comunidad de Madrid no puede imponer unos servicios mínimos que representen y pretendan en la práctica un recorte del libre y legítimo derecho constitucional a la huelga.
FACUA.org
Madrid-30/06/2010
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