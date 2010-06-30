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FACUA Madrid pide a los trabajadores del metro que respeten el derecho de los usuarios a disponer de servicios mínimos

La Comunidad de Madrid no puede imponer unos servicios mínimos que representen y pretendan en la práctica un recorte del libre y legítimo derecho constitucional a la huelga.

FACUA.org
Madrid-30/06/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Madrid-FACUA advierte que si bien los trabajadores del metro están ejerciendo un derecho constitucional en defensa de sus legítimos intereses que todos deben respetar, éste no puede utilizarse para conculcar el derecho

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