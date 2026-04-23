Tras la denuncia de FACUA, el Ayuntamiento de Granada multa con solo 2.000 euros al Granada Sound por quedarse con dinero de las cashless
La asociación denunció multitud de irregularidades y cláusulas abusivas aunque la autoridad local de Consumo argumenta que solo se cometió una infracción leve.
FACUA.org
Granada-23/04/2026
Imagen: Granada Sound.
Tras la denuncia de FACUA Granada, la Sección de Disciplina de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Granada ha multado con solo 2.000 euros a la promotora del festival Granada Sound, Estrella de Granada AIE, por quedarse con parte del dinero sobrante de las pulseras cashless de los asist