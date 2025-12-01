PSN Seguros, condenada a abonar 127.000 euros a un socio de FACUA Granada que sufrió una incapacidad total permanente por culpa de la Covid
La compañía alegaba que la declaración de incapacidad se produjo tres semanas después de que se cancelara el contrato de seguro, pero el juez ha considerado que debe tomarse como fecha para solicitar la indemnización el día en que se produjo la enfermedad, varios meses antes.
FACUA.org
Granada-01/12/2025
El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Granada ha condenado a PSN Seguros a abonar a un socio de FACUA Granada los 100.000 euros de indemnización establecidos en su seguro de vida tras sufrir una incapacidad total permanente por culpa de la Covid. La sentencia, que ya es firme, también obl