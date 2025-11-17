Vueling, condenada a abonar a un socio de FACUA Granada los 63 euros que tuvo que pagar para subir su equipaje de mano a cabina
Se trata de la novena sentencia lograda por FACUA contra las aerolíneas por el fraude del equipaje de cabina en el último año.
FACUA.org
Granada-17/11/2025
Nueva sentencia judicial contra Vueling por el recargo del equipaje de mano, la octava que logra FACUA-Consumidores en Acción contra el sector en el último año. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Granada ha condenado a la aerolínea a abonar a un socio de FACUA Granada los 63 euros que t