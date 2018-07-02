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163 webs de telefonía fija o móvil e internet de la UE presentan irregularidades en la contratación de servicios en línea

En la mitad de los casos, la página hace publicidad de un paquete gratuito o con descuento que no es más que una oferta agrupada de servicios. En el 31,9% puede cambiar unilateralmente los términos del contrato sin informar al consumidor.

FACUA.org
Internacional-02/07/2018
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Los resultados de un control sistemático de 207 páginas web de toda la Unión Europea (UE) que ofrecen servicios de telefonía fija o móvil e internet y emisión de audio y vídeo en directo ponen de manifiesto que en 163 de estas webs podrían e

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