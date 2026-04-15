Un taller le reclama 2.915 euros después de cuatro meses para arreglarle el coche: FACUA logra que rebaje la factura en casi 1.000 euros
El mecánico cortó accidentalmente dos cables del motor, no le dio un presupuesto previo y encargó las piezas para reparar el vehículo sin preguntarle al propietario.
FACUA.org
Huelva-15/04/2026
Una de las fotografías que le envió el taller cuando estaba reparando el vehículo.
FACUA Almería ha conseguido que un taller mecánico deje de reclamarle a un socio casi 3.000 euros por una avería en su coche después de que encargasen las piezas de reparación sin preguntarle, no le diesen presupuesto y tardasen más de cuatro meses en reparárselo.
En septiembre de 2025