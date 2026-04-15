FACUA Euskadi reclama la inclusión de Donostia en el sistema foral de emergencias
La asociación pide mayor coordinación con los parques de la Diputación Foral de Gipuzkoa para que los bomberos de Garbera puedan acudir a emergencias fuera de su ámbito de actuación.
FACUA.org
Euskadi-15/04/2026
Imagen: Europa Press.
FACUA Euskadi ha remitido un escrito al Ayuntamiento de San Sebastián donde reclama la inclusión de los bomberos del parque de Garbera en el sistema foral de emergencias para que, en situaciones de urgencia, puedan acudir a ayudar fuera de su área de actuación.
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