4 de cada 10 consumidores reciben aún más llamadas comerciales ilegales que antes de las nuevas medidas del Gobierno
FACUA reclama el bloqueo del tráfico de llamadas spam realizadas desde fijos y que Consumo tipifique como infracción aceptar altas a través de esta vía.
FACUA.org
España-01/10/2025
Cuatro de cada diez consumidores reciben más llamadas comerciales no solicitadas que antes de la entrada en vigor de las últimas medidas puestas en marcha por el Gobierno. Así lo pone de manifiesto una nueva encuesta a nivel nacional realizada por FACUA-Consumidores en Acción en la que han parti