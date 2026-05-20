Detectan una campaña de anuncios fraudulentos que suplantan a Lidl para robar datos personales y bancarios
Dichos anuncios se muestran en la zona de productos promocionados en los buscadores de internet o a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.
FACUA.org
España-20/05/2026
Imagen: Rodrigo Jiménez | EFE.
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una campaña de anuncios fraudulentos que suplantan a la web oficial de Lidl para hacerse con los datos personales y bancarios de los usuarios.
Estos anuncios se muestran en la