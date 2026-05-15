FACUA pide a Protección de Datos que investigue las llamadas telefónicas de la campaña del PP de Moreno Bonilla
Varios ciudadanos han contactado con la asociación para advertir de que han recibido llamadas similares a la difundida por el candidato del Partido Popular y no fueron informados de que sería grabada ni de sus derechos en materia de protección de datos.
FACUA.org
Andalucía-15/05/2026
FACUA Andalucía se ha dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para pedirle que investigue si el Partido Popular ha infringido la normativa de protección de datos al grabar las llamadas realizadas por la empresa de telemarketing que ha contratado para la campaña a las eleccio