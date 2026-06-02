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Un fallo masivo de Movistar impide a sus clientes contactar con los teléfonos de atención al cliente y soporte técnico

La incidencia afecta a todos los usuarios de la compañía, independientemente de la localización geográfica desde donde se realice la llamada.

FACUA.org
España-02/06/2026

FACUA-Consumidores en Acción advierte de un fallo masivo en los teléfonos 1004 y 1002 de Movistar que impide a sus clientes contactar con los departamentos de atención al cliente y soporte técnico.

Multitud de usuarios se han dirig

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