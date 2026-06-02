Un fallo masivo de Movistar impide a sus clientes contactar con los teléfonos de atención al cliente y soporte técnico
La incidencia afecta a todos los usuarios de la compañía, independientemente de la localización geográfica desde donde se realice la llamada.
FACUA.org
España-02/06/2026
FACUA-Consumidores en Acción advierte de un fallo masivo en los teléfonos 1004 y 1002 de Movistar que impide a sus clientes contactar con los departamentos de atención al cliente y soporte técnico.
Multitud de usuarios se han dirig