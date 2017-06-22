Admiten a trámite en A Coruña una demanda colectiva de la Fiscalía contra Orange por abusos en la factura
La compañía emitía cargos del mes completo a consumidores que se habían dado de baja antes de finalizar ese período.
FACUA.org
Galicia-22/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña ha admitido a trámite la demanda colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios presentada por la Fiscalía Provincial de A Coruña contra la entidad Orange Espagne S.A. por prácticas abusiva