Opinión

Al modificar las tarifas puedo cancelar el contrato sin penalización, así que #mevoydeVodafone

Deja de reducir la velocidad de Internet al superar 1 Gb para cobrar el exceso a 2,42 euros por cada 100 Mb.

FACUA.org
España-04/06/2013
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Vodafone ha anunciado un cambio en las condiciones de varias tarifas. Así, dejará de reducir la velocidad de Internet al superar 1 Gb para cobrar el exceso a 2,42 euros (2 euros más IVA) por cada 100 Mb.

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