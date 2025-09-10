Alertan de la presencia de un ingrediente prohibido por la UE en varios tintes y acondicionadores de las marcas Schwarzkopf y Garnier
El sistema Safety Gate de la UE señala que el componente 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (Bmhca) puede dañar el sistema reproductivo, afectar a la salud del feto y causar sensibilización de la piel.
FACUA.org
Europa-10/09/2025
El sistema de alerta rápida de la UE para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate) ha alertado de la presencia del ingrediente 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (Bmhca) en seis tintes para el cabello y un acondicionador de la marca Schwarzkopf, así como en un acondicionador c