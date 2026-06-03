FACUA Sevilla asesora a los afectados por la cancelación de las reservas para la compra de viviendas en la promoción Metroeuropa Dos 4ª Fase
La asociación ha informado a los asistentes sobre cuáles son sus derechos, qué pueden reclamar y cómo hacerlo.
FACUA.org
Sevilla-03/06/2026
FACUA Sevilla se ha reunido este 2 de junio con un grupo de afectados por una promoción de Montequinto, en Dos Hermanas, tras haber cancelado la promotora de manera unilateral los precontratos de reserva de viviendas que firmaron en 2025.