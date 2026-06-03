Nuestras acciones

FACUA Sevilla asesora a los afectados por la cancelación de las reservas para la compra de viviendas en la promoción Metroeuropa Dos 4ª Fase

La asociación ha informado a los asistentes sobre cuáles son sus derechos, qué pueden reclamar y cómo hacerlo.

FACUA.org
Sevilla-03/06/2026

FACUA Sevilla se ha reunido este 2 de junio con un grupo de afectados por una promoción de Montequinto, en Dos Hermanas, tras haber cancelado la promotora de manera unilateral los precontratos de reserva de viviendas que firmaron en 2025.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos