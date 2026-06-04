Alertan de la presencia de Listeria en quesos frescos de vaca de seis marcas y recomiendan no consumirlos
Las marcas afectadas son De mi tierra, Al pie de la vaca, Cabrera, Haciendita de Liri, De la vaca y La Buona Mucca.
FACUA.org
España-04/06/2026
Algunos de los quesos afectados.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Galicia y Aragón relativa a