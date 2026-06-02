FACUA Andalucía critica que el email de la Junta para comunicar intoxicaciones alimentarias sigue sin funcionar
La federación pide que se elimine de la web el correo electrónico que aparece indicado y que aclare a la ciudadanía cuáles son los canales habilitados para notificar posibles alertas de salud pública.
FACUA.org
Andalucía-02/06/2026
FACUA Andalucía lamenta que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía no haya hecho nada por corregir las deficiencias que detectadas en los canales de comunicación puestos a disposición de la ciudadanía para informar sobr