Alertan de la retirada del inyectable Metoject 30 mg por un defecto de calidad que afecta a la integridad de las jeringas
Están afectadas varias presentaciones de ese medicamento, todas con fecha de caducidad del 31 de julio de 2027.
FACUA.org
España-26/12/2025
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada del inyectable Metoject 30mg/0,60ml por la posibilidad de que algunas de las jeringas estén defectuosas, afectado a su integridad.
En concreto, están a