Santander, condenado a reembolsar a una socia de FACUA Málaga los 5.000 euros que le sustrajeron de su cuenta sin su consentimiento
La jueza considera que la afectada actuó de manera diligente y que fue la entidad bancaria quien incumplió sus obligaciones contractuales.
FACUA.org
Málaga-22/05/2026
El Juzgado de Primera Instancia número 19 de Málaga ha condenado al Banco Santander a abonar a una socia de FACUA Málaga los 5.000 euros que le sustrajeron de su cuenta sin su consentimiento a través de una compra realizada en un establecimiento de Italia. La sentencia