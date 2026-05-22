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Santander, condenado a reembolsar a una socia de FACUA Málaga los 5.000 euros que le sustrajeron de su cuenta sin su consentimiento

La jueza considera que la afectada actuó de manera diligente y que fue la entidad bancaria quien incumplió sus obligaciones contractuales.

FACUA.org
Málaga-22/05/2026

El Juzgado de Primera Instancia número 19 de Málaga ha condenado al Banco Santander a abonar a una socia de FACUA Málaga los 5.000 euros que le sustrajeron de su cuenta sin su consentimiento a través de una compra realizada en un establecimiento de Italia. La sentencia

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