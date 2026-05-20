FACUA Andalucía exige al SAS que no deje en el limbo a los pacientes afectados por la huelga médica
La federación se ha dirigido al consejero de Sanidad en funciones y a la Gerencia del SAS tras recibir quejas por falta de información, citas canceladas sin nueva fecha e incidencias en la renovación de medicación.
FACUA.org
Andalucía-20/05/2026
FACUA Andalucía se ha dirigido Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, y a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud para reclamar información y la adopción de medidas ante las incidencias que están sufriendo los usuarios afectados p