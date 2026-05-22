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Lleno absoluto en el Ateneo de Madrid en el segundo evento de la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'

350 personas participaron en el acto y más de 200 tuvieron que quedarse en la calle ante las limitaciones en el aforo. Intervinieron Óscar Puente, Sarah Santaolalla, Pablo Iglesias y Rubén Sánchez.

FACUA.org
Madrid-22/05/2026

Lleno absoluto en el Ateneo de Madrid en el segundo evento de la iniciativa de FACUA-Consumidores en Acción Frenar a la extrema derecha. 350 pudieron participar en el acto y más de 200 tuvieron que quedarse en la calle ante las limitaciones en el aforo.

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