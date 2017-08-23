Alertan de un troyano que ataca las 'apps' de taxis y coches compartidos para robar datos bancarios
Faketoken reproduce la interfaz de las aplicaciones con idénticos colores y logos que las auténticas. Roba los datos bancarios y accede a los SMS con las contraseñas de verificación única que envían los bancos.
Europa Press
España-23/08/2017
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A las aplicaciones de móvil Android para reservar taxi o compartir vehículos, a pesar de su creciente popularidad, les ha salido nuevo un enemigo: se trata de Faketoken, un troyano cuya última versión está especialmente orientada a atacar a los usuarios de estas