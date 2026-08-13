Usan mensajes de WhatsAp para suplantar a hoteles con el fin de hacerse con datos personales y bancarios
Los ciberdelincuentes contactan con las potenciales víctimas haciéndose pasar por el establecimiento hotelero en el que tienen una reserva.
FACUA.org
España-13/08/2026
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) alerta de una campaña de mensajes fraudulentos a través de WhatsApp donde los ciberdelincuentes suplantan la identidad de hoteles y alojamientos turísticos con el objetivo de