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FACUA denuncia a Movistar ante la AEPD por negar el acceso a datos personales a usuarios tras darse de baja

La asociación también ha denunciado a la compañía por exigir una imagen del DNI para verificar la identidad de un cliente que les contactaba desde el mismo número de teléfono con el que se había dado de alta.

FACUA.org
España-13/08/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por negar el acceso a datos personales a usuarios tras haberse dado de baja, pese a que la compañía mantiene esa información en sus bases de datos.

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