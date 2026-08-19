FACUA denuncia a Ibéricos El Cortijo por vulnerar las normas de comercio electrónico con su tienda online
La web incumple las obligaciones de identificación y transparencia previstas en la normativa en materia de protección de datos personales.
FACUA.org
España-19/08/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ibéricos El Cortijo por vulnerar con su tienda online la legislación en materia de defensa de los consumidores y las normas de comercio electrónico al ofrecer a los usuarios una información que incumple lo legalment