Alertan de una campaña de 'phishing' que suplanta a Correos para conseguir datos de los usuarios
Mediante un correo electrónico que simula ser de la empresa, los estafadores instan al pago de 1,17 euros para gestionar la entrega de un paquete y conseguir así la información bancaria de sus víctimas.
FACUA.org
España-25/12/2019
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de una campaña de phishing que suplanta a Correos para hacerse con el uso de los datos de los usuarios. Mediante un correo electrónico que simula ser de la empresa, los estafadores instan al pago de 1,17 euros para va