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Alertan de varias campañas de correos electrónicos falsos que suplantan a la Agencia Tributaria

El Instituto Nacional de Ciberseguridad eleva una alerta de importancia "alta" tras haber detectado varios intentos simultáneos de ciberdelincuentes que se hacen pasar por este organismo.

FACUA.org
España-19/09/2019
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El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), a través de su Oficina de Seguridad del Internauta, ha elevado una alerta tras detectar «varias campañas, a través de correos electrónicos falsos, que intentan robar datos personales de los usuarios haciéndos

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