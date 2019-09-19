Alertan de varias campañas de correos electrónicos falsos que suplantan a la Agencia Tributaria
El Instituto Nacional de Ciberseguridad eleva una alerta de importancia "alta" tras haber detectado varios intentos simultáneos de ciberdelincuentes que se hacen pasar por este organismo.
FACUA.org
España-19/09/2019
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El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), a través de su Oficina de Seguridad del Internauta, ha elevado una alerta tras detectar «varias campañas, a través de correos electrónicos falsos, que intentan robar datos personales de los usuarios haciéndos