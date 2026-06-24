FACUA denuncia ante la Fiscalía a la nueva compañía de telecos de Bertín Osborne por posibles delitos de publicidad engañosa y estafa
Española de Telefonía viene captando clientes con una falsa "prueba de velocidad" para hacerles creer que su conexión a internet es hasta 20 veces más lenta que la real y que contratando sus servicios de fibra se dispararía.
FACUA.org
España-24/06/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Fiscalía a la nueva compañía de telecomunicaciones de Bertín Osborne por posibles delitos de publicidad engañosa y estafa.
Desde su lanzamiento, Española de Telefon