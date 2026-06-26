Cursos de Verano de la UPO: La Universidad Pablo de Olavide y la Fundación FACUA imparten un taller sobre consumo, IA y patrones oscuros
La formación se ha celebrado en modalidad online y presencial en la Sede Universitaria Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta.
FACUA.org
España-26/06/2026
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, FACUA-Consumidores en Acción y la Universidad Pablo de Olavide han celebrado este 25 de junio un taller sobre consumo, Inteligencia Artificial y patrones oscuros en el marco de los Cursos de