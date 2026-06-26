FACUA Cádiz denuncia el cierre sin previo aviso de la clínica Dentalaiss de Puerto Real y exige medidas para proteger a los pacientes
La asociación vuelve a exigir un seguro obligatorio frente al cierre de clínicas privadas y un refuerzo de los controles administrativos.
FACUA.org
Cádiz-26/06/2026
FACUA Cádiz ha tenido conocimiento del cierre sin previo aviso de la clínica dental Dentalaiss, ubicada en Puerto Real, una situación que ha dejado a numerosos pacientes sin información sobre la continuidad de sus tratamientos y con una profunda incertidumbre acerca de