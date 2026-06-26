Bertín Osborne llama a FACUA "retrasados" y "gilipollas" mientras su teleco elimina la publicidad engañosa y el test de velocidad fake
El empresario asegura que el call center de Española de Telefonía tiene "200 trabajadores". Teniendo en cuenta los parámetros utilizados en el sector de las telecomunicaciones, esa sería la cifra propia de una compañía con cerca de 700.000 clientes.
FACUA.org
España-26/06/2026
«Retrasados» y «gilipollas». Así ha llamado Bertín Osborne a FACUA-Consumidores en Acción tras sacar a la luz y denunciar una larga lista de irregularidades en su nueva compañía de telecomunicaciones. Irregularidades que en su mayor p