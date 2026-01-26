Andalucía renuncia a multar a una empresa alimentaria que falsificó fechas de consumo preferente y deja la decisión en manos de Cataluña
FACUA Córdoba presentó una denuncia tras localizar en un establecimiento langostinos congelados de marca Pescanova con la etiqueta manipulada.
FACUA.org
Córdoba-26/01/2026
Uno de los envases con la fecha de consumo preferente manipulada.
La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha contestado a la denuncia de FACUA Córdoba indicando que renuncia a abrir expediente sancionador a una empresa que suministró langostinos congelados con la fecha de consumo preferente falseada y que deja l